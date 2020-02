FORMELLO Lazio, Correa e Cataldi reintegrati. Lulic rimarrà ai box

FORMELLO, le ultimissime dal campo centrale del “Mirko Fersini” per la preparazione del match contro il Parma di D’Aversa

Alle 15:30 si è svolta una nuova seduta d’allenamento al campo centrale del “Mirko Fersini” per preparare il match contro il Parma, in programma domenica 9 alle ore 18. Quelle di oggi è stata una seduta di tattica dal carattere atletico e tecnico, finendo con cross e tiri in porta. Nella giornata di domani è prevista una seduta di rifinitura. Tra i biancocelesti si rivede Caicedo che si allena col gruppo dopo l’affaticamento al polpaccio mentre Cataldi e Correa si sono reintegrati al massimo. Brutta tegola per Inzaghi vista la caviglia sinistra dolorante di Lulic: il numero 19 ha svolto degli accertamenti in Paideia ed è in forte dubbio per Parma, solo domani con la rifinitura si capirà la sua condizione. Nel caso in cui il capitano non ce la facesse, Jony è pronto a prendere il suo posto sulla sinistra. Il tecnico piacentino va verso la conferma dei titolarissimi e Correa sarà impiegato a partita inoltrata. Immobile ha saltato le prove tattiche per svolgere un differenziato insieme a Leiva. Allo stadio Tardini si faranno sentire le assenze di Radu e Milinkovic, entrambi squalificati ma Inzaghi sa cosa fare: nelle retrovie ci saranno Bastos e Luiz Felipe insieme ad Acerbi che prenderà il posto del rumeno. A centrocampo ci sarà Parolo con Leiva e Luis Alberto. Confermato sempre Lazzari come ultimo di centrocampo dietro a Immobile e Caicedo. Quello col Parma sarà l’ultimo appuntamento di questa settimana poi ci sarà lo scontro diretto con l’Inter, nella speranza di recuperare più uomini possibili.