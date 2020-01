FORMELLO nella seduta della mattina torna Marusic

Nella seduta mattutina di oggi, Inzaghi ritrova Marusic con Luis Alberto a riposo. Oggi pomeriggio il secondo allenamento della giornata

Alle 10:30 la Lazio si è ritrovata sul campo centrale dell’impianto sportivo di Formello per dare inizio alla prima delle due sedute di allenamento della giornata.

Inzaghi lascia a riposo Adekanye e Luis Alberto, assente anche ieri. Tornano in gruppo, dopo un lavoro differenziato in palestra, Milinkovic, Radu e Patric. Dopo mesi di stop, finalmente si rivede Marusic insieme a tutta la ciurma. Alle 15:30 si ripartirà a correre sul Fersini per il secondo round degli allenamenti di oggi.