FORMELLO Lazio, iniziano le prove anti Atalanta

Nella seduta di allenamento odierna a Formello, la Lazio ha iniziato a pensare alla partita del 24 giugno: Inzaghi si concentra sulla tattica

Inzaghi fissa l’obiettivo: arrivare al 24 giugno in condizione e pronti a sfidare l’Atalanta. Oggi la Lazio si è trovata nuovamente nel centro sportivo di Formello per preparare la gara, iniziando le prove tattiche del caso.

Dopo il classico possesso palla di riscaldamento, i biancocelesti hanno iniziato a fare sul serio provando alcune situazioni che si potrebbero verificare in partita. A turno tutti sono entrati a far parte del classico 3-5-2 per riprendere confidenza con i meccanismi chiesti dal tecnico laziale.

INFERMERIA – Bobby Adekanye non ha partecipato all’allenamento causa affaticamento, così come Strakosha che però era tornato ieri sul campo. Vavro ha svolto un lavoro differenziato e potrebbe tornare in gruppo dalla prossima settimana. Leiva è ormai recuperato anche se non gli viene richiesto un lavoro esagerato per evitare ricadute. Tra oggi e domani è previsto il rientro a Roma di Proto, Lulic e Lukaku.