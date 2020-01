FORMELLO Lazio, corsa blanda per Luis Alberto. Si ferma Correa

A Formello la ripresa degli allenamenti della Lazio. Lavoro a parte per Luis Alberto, si ferma invece Correa

Si torna a correre sul campo di Formello. La pratica Napoli è da archiviare al più presto, perchè adesso l’obiettivo della Lazio è uno solo: il campionato. Ma soprattutto il derby. Inzaghi testa le condizioni dei suoi, su tutti Luis Alberto e Correa: lo spagnolo svolge un lavoro differenziato, prima la corsa blanda e poi il colloquio con il mister. I segnali sembrano rassicuranti in vista di domenica. Chi non incoraggia invece è il Tucu che, dopo pochi minuti di allenamento, ha sospeso la seduta lasciando il campo. L’argentino si è rivisto ieri al San Paolo dopo lo stop delle ultime tre gare, ma forse la sua condizione non è ancora al massimo.

Chi è pronto a tornare è Marusic: il montenegrino, fermo per un problema al quadricipite, sta lavorando per tornare in gruppo; Cataldi e Lukaku ancora fermi ai box.