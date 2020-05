FORMELLO Lazio, si lavora a centrocampo: manca Milinkovic

La Lazio si allena ancora separatamente a Formello: oggi tocca ai centrocampisti. Luis Alberto c’è, Milinkovic manca

Aspettando che tutti i membri dello staff si sottopongano al doppio tampone, la Lazio continua ad allenarsi individualmente a Formello.

Mister Inzaghi ha scaglionato la squadra per ruoli, concedendo il primo turno ai centrocampisti. In campo si è rivisto Luis Alberto, dopo lo stop dovuto ad un lieve affaticamento, mentre chi manca all’appello è Milinkovic. I medici non vogliono rischiare infortuni dovuti dal lungo stop e per questo tengono a riposo i giocatori che sentono dei fastidi. Leiva continua a dare buoni segnali. Sovraccaricare troppo rischierebbe di compromettere il calciatore e causare quindi uno stop maggiore, cosa che la Lazio non si può permettere data la rosa non molto lunga. Nella sessione mattutina sono stati provati dei movimenti mantenendo la distanza di sicurezza. I biancocelesti attendono verso giugno il rientro di Proto e Lulic, all’estero per la riabilitazione, mentre Vavro e Strakosha si stanno curando a Roma.