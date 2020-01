Formello, Inzaghi ritrova Lulic e Luis Alberto. Out Patric

Formello, il report dell’allenamento odierno della Lazio in vista della gara di domenica contro la Spal in programma all’Olimpico

Al di la del mercato la Lazio questa mattina è scesa in campo a Formello in vista del match di domenica contro la Spal. Buone notizie per mister Inzaghi che nella seduta di oggi ha ritrovato sia Lulic che Luis Alberto.

Intanto Luiz Felipe non ha preso parte alle prove tattiche assistendo a bordocampo, al suo posto è stato testato Bastos. Centrocampo classico con Luis Alberto, Milinkovic e Leiva. Sulle fasce: Lazzari a destra e Jony a sinistra. Davanti Immobile e Caicedo.

Out invece Patric, influenza per lo spagnolo, e Correa.