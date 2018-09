Formello, Inzaghi conferma il 3-5-1-1. Wallace vince il ballottaggio su Bastos

Formello, le scelte di mister Inzaghi in vista di Empoli – Lazio

Mancano poco più di 24 ore alla sfida del Castellani tra Empoli e Lazio, e Simone Inzaghi ha ormai le idee chiare su chi farà scendere in campo. Questa mattina i biancocelesti si sono ritrovati nel quartier generale di Formello alle 10.30 per l’allenamento di rifinitura. La formazione che scenderà in campo contro i toscani sarà la stessa che due settimane fa ha battuto all’Olimpico il Frosinone. A difendere la porta ci sarà Strakosha, linea difensiva composta da Radu, Acerbi e Wallace che ha vinto il ballottaggio con Bastos. Sulla fascia conferma a destra per Marusic, completamente ristabilito, e a sinistra Lulic, al centro Parolo, Leiva e Milinkovic. In attacco invece ci sarà ancora una volta Luis Alberto a sostegno dell’unica punta Immobile.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi (a disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Badelj, Murgia, Cataldi, Correa, Caicedo).