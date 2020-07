FORMELLO – Il Tucu corre con la squadra, ok Marusic, Jony e Lukaku. Ancora indietro Luis Alberto

Nemmeno il tempo di tornare da Torino che la Lazio è nuovamente al Fersini. Alle 14 la seduta di giornata porta buone nuove a Simone Inzaghi. Domani la ripresa: sarà già ora di prove tattiche anti-Cagliari.

La Lazio si ritrova a Formello alle ore 14, è tempo di defaticante per coloro che hanno giocato all’Allianz Stadium contro la Juventus, ma soprattutto è l’ora di testare le condizioni di coloro che erano rimasti fuori dalla lista dei convocati, perchè il campionato non si ferma e la Lazio deve ancora centrare l’obiettivo Champions. Niente da fare per Lulic, Radu e Leiva che hanno finito la stagione, mentre Luis Alberto è autore di una corsa lenta sul perimetro del Fersini: domani si capirà se lo spagnolo potrà stringere i denti, ad oggi le sensazioni non sono così positive. Buone nuove invece arrivano da Correa: l’immagine del Tucu che esce dallo stadio dopo la sfida col Milan con un enorme tutore non facevano sperare nulla di positivo, eppure l’argentino svolge l’intera seduta con un tutore ed evita i contrasti nella fase dedicata al possesso della sfera. Non è al meglio e in una situazione normale non verrebbe rischiato, eppure ad oggi è probabile che rientri nell’elenco degli abili e arruolabili per affrontare il Cagliari. Ok Lukaku e Jony, con lo spagnolo che dovrebbe riprendersi il posto sulla corsia sinistra. Attenzione a Marusic, che prosegue nei miglioramenti e si metterà a disposizione: non è escluso che contro il Cagliari possa essergli concesso almeno uno spezzone di gara.