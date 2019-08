Formello – Luiz Felipe supera Vavro. Davanti Immobile-Correa

Formello, le ultime dopo l’allenamento di rifinitura della Lazio

Si lavora nel centro sportivo di Formello in vista dell’esordio di domani contro la Sampdoria. Questa mattina i biancocelesti sono scesi in campo per l’allenamento di rifinitura agli ordini di mister Inzaghi. La prima novità sembra arrivare in difesa: Luiz Felipe verso una maglia da titolare, in panchina dovrebbe accomodarsi quindi Vavro. Il nuovo acquisto ha ancora bisogno di ambientarsi al meglio.

A centrocampo sembra arrivare la conferma di Lazzari e Milinkovic con Parolo in cabina di regia, Luis Alberto mezzala a sinistra e Lulic come esterno. Davanti la coppia Immobile-Correa.