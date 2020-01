FORMELLO Ancora assente Correa. Ballottaggio tra Luiz Felipe e Patric

FORMELLO, oggi l’allenamento in vista Sampdoria che sfiderà allo Stadio Olimpico sabato pomeriggio alle ore 15

Nuovo appuntamento a Formello per preparare la sfida contro la Sampdoria di Ranieri che ha già iniziato ad allenarsi due giorni prima dei biancocelesti per via dell’assenza dalla Coppa Italia. Nella seduta svolta oggi a partire dalle 15, c’è stata un’analisi video e si sono svolte le prime prove tattiche: tra gli assenti spicca il nome di Correa che sta combattendo ancora col problema al polpaccio. Chi sarà sicuramente indisponibile è Lulic, squalificato nella gara contro il Napoli e Cataldi che è alle prese con un infortunio al polpaccio destro dovuto probabilmente a una lesione muscolare. Indisponibile Marusic per via dell’affaticamento post Brescia. Caicedo è tornato disponibile dopo l’influenza procurata prima della sfida contro la Cremonese; confermati invece Radu e Leiva. Ballottaggio in difesa tra Luiz Felipe e Patric per affiancare Acerbi e Radu anche se sono diffidati. Confermati Lazzari a destra e Jony a sinistra con Milinkovic e Luis Alberto al fianco di Leiva.