Formello, domani la ripresa degli allenamenti alle 15:30

Formello, la squadra di mister Inzaghi si ritroverà domani nel quartier generale dei biancocelesti per riprendere gli allenamenti

Tornerà domani in campo la Prima Squadra della Capitale. Archiviata la dodicesima giornata di Serie A TIM, la formazione guidata da Simone Inzaghi è chiamata a prepararsi in vista del tredicesimo turno della massima serie italiana, nel quale i biancocelesti sfideranno il Sassuolo in trasferta.

A poco meno di due settimane dalla sfida ai neroverdi, la Lazio si ritroverà domani al Centro Sportivo di Formello per iniziare la preparazione. L’allenamento è in programma a partire dalle ore 15:30. Sarà possibile seguirlo in diretta solo su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM.