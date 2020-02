Formello, si ferma Bastos out anche Lulic: chance per Jony e Patric

Formello, allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro il Parma: si fermano Bastos e Lulic

Ultimo allenamento nel quartier generale di Formello per la Lazio che domani sarà impegnata nella gara del Tardini contro il Parma. Brutte notizie arrivano da Bastos che si è fermato praticamente all’inizio delle prove tattiche per un problema muscolare. Per questo motivo con molta probabilità sarà Patric a ricoprire il suo ruolo insieme a Luiz Felipe e ad Acerbi.

Scelte obbligate a centrocampo dove ci saranno Luis Alberto insieme a Leiva e Parolo che torna titolare dopo la squalifica di Milinkovic. Out anche Lulic che non verrà neanche convocato per un problema alla caviglia e allora spazio a Jony dal primo minuto. Ballottaggio ancora in corso invece tra Marusic e Lazzari. Davanti la coppia Immobile-Caicedo. In panchina ci saranno sia Correa che Cataldi.