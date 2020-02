Formello, buone notizie per Inzaghi: si rivedono Cataldi e Correa

Formello, allenamento per i biancocelesti: solo scarico per chi è sceso in campo ieri. Si rivedono Cataldi e Correa

Si lavora al Fersini in vista dell’importante gara di domenica contro il Parma. Solo lavoro in palestra per chi è sceso in campo ieri mentre per tutti gli altri va in scena la classica seduta.

Ci sono comunque buone notizie per mister Inzaghi che ha visto il ritorno di Cataldi e di Correa: il primo ha lavorato con il gruppo mentre l’argentino ha svolto una corsa differenziata insieme al preparatore atletico. Entrambi proveranno ad essere presenti per la trasferta di Parma. Assenti di sicuro saranno gli squalificati Radu e Milinkovic.