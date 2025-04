Formazioni ufficiali Lazio Roma: ritorna Castellanos dal primo minuto, le scelte dei due allenatori

Pochi istanti fa sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lazio e Roma, pronte a sfidarsi tra pochi minuti all’Olimpico

Tra poco Lazio e Roma daranno il via al derby della Capitale, dove in palio ci sono punti fondamentali ai fini della lotta per un posto in Champions.

Pochi istanti fa sono state svelate le formazioni ufficiali delle due squadre, con Baroni che ha optato per il Taty Castellanos dal primo minuto.

LAZIO(4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.