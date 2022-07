Formazioni ufficiali Lazio Qatar: novità per Sarri in difesa e in attacco

Le formazioni ufficiali dell’amichevole tra Lazio e Qatar: l’allenatore biancoceleste Sarri sorprende in attacco e in difesa

A Salisburgo, la Lazio affronta la seconda amichevole del ritiro estivo in campo europeo. I biancocelesti affronteranno la Nazionale del Qatar. Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, Sarri sorprende sia in attacco che in difesa con Gila al posto di Casale e Pedro per Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

QATAR: QATAR (5-3-2): Yousof; Correia, Homam, Boualem, Tarek, Abdelkarim; Moustafa, Boudiaf, Thaimn; Ali, Afif. All. Sanchez