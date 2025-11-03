Formazioni ufficiali Lazio Cagliari, le scelte dei due allenatori Sarri e Pisacane in vista della sfida di Serie A

News
Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Lazio Cagliari, sfida valida per la decima giornata di Serie A 2025/2026. Le scelte di Sarri e Pisacane per la sfida di campionato delle 20:45:
FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO CAGLIARI
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane
