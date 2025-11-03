 Formazioni ufficiali Lazio Cagliari, le scelte dei due allenatori Sarri e Pisacane in vista della sfida di Serie A
Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Formazioni ufficiali Lazio Cagliari, le scelte dei due tecnici in vista della sfida della decima giornata di Serie A 2025/2026

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Lazio Cagliari, sfida valida per la decima giornata di Serie A 2025/2026. Le scelte di Sarri e Pisacane per la sfida di campionato delle 20:45:

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO CAGLIARI

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane 

