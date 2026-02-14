News
Formazioni ufficiali Lazio Cagliari Primavera: le scelte dei due allenatori per la sfida di oggi
Formazioni ufficiali Lazio Cagliari Primavera: le scelte dei due allenatori per la sfida valida per il campionato primavera!
Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita tra la Lazio di Francesco Punzi ed il Cagliari Primavera di Alessio Rubicini. Vi riportiamo le decisioni dei tecnici per la gara valida per il campionato Primavera. Le scelte:
Formazioni ufficiali Lazio Cagliari Primavera
LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarello, Gelli, Bordoni, Serra, Muñoz, Pernaselsi, Fernandes, Tommaso. A disp: Bosi, Santagostino, Millio, Trifelli, Montano, Iorio. All. Francesco Punzi.
CAGLIARI: Kehayov, Tronci, Costa, Cogoni, Prettnhofer, Grandu, Silev, Tymozeus, Russo, M. Annos, Sugamele. A disp: Lesiewicz, Dopio, Malfitano, Pibiri, Cardu, Nunn. All.Alessio Rubicini.
