Formazioni ufficiali Lazio Cagliari Primavera: le scelte dei due allenatori per la sfida di oggi

3 ore ago

Lazio Primavera

Formazioni ufficiali Lazio Cagliari Primavera: le scelte dei due allenatori per la sfida valida per il campionato primavera! I dettagli sul match

Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita tra la Lazio di Francesco Punzi ed il Cagliari Primavera di Alessio Rubicini. Vi riportiamo le decisioni dei tecnici per la gara valida per il campionato Primavera. Le scelte:

Formazioni ufficiali Lazio Cagliari Primavera

LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarello, Gelli, Bordoni, Serra, Muñoz, Pernaselsi, Fernandes, Tommaso. A disp: Bosi, Santagostino, Millio, Trifelli, Montano, Iorio. All. Francesco Punzi.

CAGLIARI: Kehayov, Tronci, Costa, Cogoni, Prettnhofer, Grandu, Silev, Tymozeus, Russo, M. Annos, Sugamele. A disp: Lesiewicz, Dopio, Malfitano, Pibiri, Cardu, Nunn. All.Alessio Rubicini.

