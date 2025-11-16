Formazioni ufficiali Italia Norvegia: le scelte dei due allenatori per la partita valida per le qualificazioni al Mondiale

Nazionali
Formazioni ufficiali Italia Norvegia, ecco le decisioni dei due allenatori per il match di qualificazione al Mondiale 2026
Ultimo atto delle qualificazioni mondiali per l’Italia, attesa questa sera dalla sfida contro la Norvegia in casa. Dopo la sconfitta iniziale proprio contro gli scandinavi, gli Azzurri hanno reagito vincendo tutte le altre partite e si trovano ora al secondo posto con 18 punti. La Norvegia, dal canto suo, resta al comando del gruppo forte di un percorso perfetto: sette vittorie in sette gare.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito. Allenatore: Gennaro Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Allenatore: Solbakken.
