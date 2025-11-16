 Formazioni ufficiali Italia Norvegia: le scelte dei due allenatori per la partita valida per le qualificazioni al Mondiale
5 ore ago

Formazioni ufficiali Italia Norvegia, ecco le decisioni dei due allenatori per il match di qualificazione al Mondiale 2026

Ultimo atto delle qualificazioni mondiali per l’Italia, attesa questa sera dalla sfida contro la Norvegia in casa. Dopo la sconfitta iniziale proprio contro gli scandinavi, gli Azzurri hanno reagito vincendo tutte le altre partite e si trovano ora al secondo posto con 18 punti. La Norvegia, dal canto suo, resta al comando del gruppo forte di un percorso perfetto: sette vittorie in sette gare.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA NORVEGIA

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito. Allenatore: Gennaro Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Allenatore: Solbakken.

