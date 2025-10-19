 Formazioni ufficiali Cesena Lazio Primavera: le scelte di Punzi
Connect with us

News Settore giovanile

Formazioni ufficiali Cesena Lazio Primavera: le scelte di Punzi

News

Infortunio Pellegrini, il terzino della Lazio ha messo nel mirino questa partita

Lazio Women News

Formazioni ufficiali Lazio-Juventus Women: le scelte di Grassadonia

News

Lazio, buone notizie sul fronte Rovella: come procede il recupero

News

Probabili formazioni Atalanta-Lazio: il grande dubbio di Sarri a poche ore dal fischio d'inizio

News

Formazioni ufficiali Cesena Lazio Primavera: le scelte di Punzi

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Punzi Lazio Primavera

Formazioni ufficiali Cesena Lazio Primavera: le scelte di Punzi per il match valido per l’ottava giornata di campionato

Tutto pronto per Cesena – Lazio, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Primavera 1. Reduce dall’importante successo casalingo ottenuto contro l’Inter, la squadra di mister Punzi va a caccia di conferme sul difficile campo dei bianconeri. Gli avversari, autori di un ottimo inizio di stagione, si presentano alla sfida forti dei 14 punti conquistati nelle prime sette gare. Appuntamento alle 15:00 per il fischio d’inizio del match. Queste le formazioni ufficiali:

CESENA: Gianfanti; Domeniconi, Carbone, Galvagno, Tosku, Wade, Bertaccini, Mattioli, Casadei, Biguzzi, Ribello. A disp.: Dorigo, Brigidi, Baietta, Marini, Rossetti, Sanaj, Gabriele, Kebbeh, Greco, Berti, Lantigotti. All.: Campedelli

LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz, Pinelli, Canali; Sulejmani, Cuzzarella. A disp.:Pannozzo, Calvani, Baldi, Milillo, Marinaj, Trifelli, Farcomeni, Montano, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci. All.:Punzi

Leggi anche: Lazio, buone notizie sul fronte Rovella: come procede il recupero

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.