Formazioni ufficiali Cesena Lazio Primavera: le scelte di Punzi
Formazioni ufficiali Cesena Lazio Primavera: le scelte di Punzi per il match valido per l’ottava giornata di campionato
Tutto pronto per Cesena – Lazio, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Primavera 1. Reduce dall’importante successo casalingo ottenuto contro l’Inter, la squadra di mister Punzi va a caccia di conferme sul difficile campo dei bianconeri. Gli avversari, autori di un ottimo inizio di stagione, si presentano alla sfida forti dei 14 punti conquistati nelle prime sette gare. Appuntamento alle 15:00 per il fischio d’inizio del match. Queste le formazioni ufficiali:
CESENA: Gianfanti; Domeniconi, Carbone, Galvagno, Tosku, Wade, Bertaccini, Mattioli, Casadei, Biguzzi, Ribello. A disp.: Dorigo, Brigidi, Baietta, Marini, Rossetti, Sanaj, Gabriele, Kebbeh, Greco, Berti, Lantigotti. All.: Campedelli
LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz, Pinelli, Canali; Sulejmani, Cuzzarella. A disp.:Pannozzo, Calvani, Baldi, Milillo, Marinaj, Trifelli, Farcomeni, Montano, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci. All.:Punzi
