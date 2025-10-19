Lazio, buone notizie sul fronte Rovella: come procede il recupero del playmaker biancoceleste. Ecco le ultime novità

Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria della Lazio, con l’ansia per le condizioni di Niccolò Rovella che inizia lentamente a scemare. Il regista biancoceleste, uno degli uomini chiave dello scacchiere di Sarri, sta finalmente vedendo i frutti del lavoro riabilitativo intrapreso dopo il brusco stop accusato nel derby.

Il centrocampista, infatti, era stato costretto ad alzare bandiera bianca proprio nella stracittadina, fermato dal dolore acuto dovuto alla pubalgia, un problema che lo tormentava da tempo. Inizialmente, la gravità della situazione e la natura cronica dell’infiammazione avevano spinto giocatore e staff medico verso la soluzione più drastica: l’operazione chirurgica. Un intervento che, se da un lato avrebbe risolto il problema in modo definitivo, dall’altro avrebbe significato uno stop lunghissimo, costringendo la Lazio a rinunciare al suo metronomo per diversi mesi.

Negli ultimi giorni, però, c’è stato un importante cambio di rotta. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, Rovella ha deciso di annullare l’operazione inizialmente programmata. La scelta è caduta su una terapia conservativa. Questa decisione è figlia dei progressi tangibili visti di recente: il riposo e le terapie specifiche stanno giovando in modo evidente al regista, che sente il dolore diminuire.

Nonostante l’ottimismo per la scelta di evitare i ferri, la prudenza resta massima. L’obiettivo sul calendario non cambia: il rientro in gruppo è ancora previsto per la sosta per le nazionali di novembre. Sebbene la terapia conservativa, se efficace, possa in teoria velocizzare il processo, il quotidiano sottolinea che è ancora presto per capire se sarà possibile accorciare i tempi. La pubalgia è un avversario subdolo e la Lazio non ha intenzione di forzare il rientro, per evitare ricadute che sarebbero, a quel punto, ancora più difficili da gestire. Le prossime settimane saranno decisive per capire la reale efficacia del percorso scelto.

