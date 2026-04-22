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Formazioni ufficiali Atalanta Lazio: le scelte degli allenatori
Formazioni ufficiali Atalanta Lazio: le scelte dei due tecnici per la semifinale di ritorno di Coppa Italia
Vi riportiamo le formazioni ufficiali della partita tra Atalanta e Lazio, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le scelte dei tecnici:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
Ultimissime Lazio Live: la conferenza stampa di Sarri, le parole di Zaccagni e molto altro
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