FORMAZIONI Sassuolo Lazio: Patric titolare, Radu torna a Roma

Le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la prima giornata di Serie A 2019/20: formazioni Sassuolo Lazio

Manca pochissimo alla gara tra Sassuolo e Lazio: i biancocelesti sono a Reggio Emilia per affrontare la squadra di De Zerbi. Ultimi nodi sciolti in difesa, dove alla fine a sedersi in panchina è Radu: il terzino romeno si ferma a causa di un attacco influenzale ed è già rientrato a Roma. Di seguito le mosse dei due tecnici.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Peluso; Locatelli, Duncan, Magnanelli; Djuricic, Caputo, Boga. A disp. Russo, Kyriakoupoulos, Muldur, Tripaldelli, Bourabia, Traorè, Mazzitelli, Obiang, Raspadori All. Roberto De Zerbi

Indisponibili: Rogerio, Berardi, Chiriches, Pegolo

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Parolo, Cataldi, A. Anderson, Jony, Lukaku, Caicedo, Adekanye. All. Simone Inzaghi

Indisponibili: Marusic

Squalificati: nessuno

Diffidati: Acerbi, Parolo