Formazioni Everton Chelsea, la scelta di Tuchel su Emerson Palmieri

Prima giornata di Premier League per il Chelsea di Tuchel che oggi sfida l’Everton: la scelta su Emerson Palmieri

La Lazio continua a monitorare la situazione intorno ad Emerson Palmieri. Il laterale – in uscita dal Chelsea – riabbraccerebbe volentieri il suo mentore Sarri ma la strada è in salita perché prima in casa biancoceleste deve uscire Hysaj.

Intanto Tuchel – per la prima giornata di Premier League – ha fatto accomodare l’italobrasiliano in panchina, fuori dagli undici titolari che affronteranno l’Everton.