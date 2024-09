Milan, DUE ex Lazio per il dopo-Fonseca: derby con l’Inter DECISIVO. Le ultime sul futuro della panchina rossonera

Come riportato da La Repubblica, la panchina di Paulo Fonseca è sempre più in bilico ed il derby contro l’Inter sarà decisivo per il futuro dell’allenatore del Milan. In caso di esonero, sarà testa a testa tra due ex Lazio: Tudor e Sarri.

Ibrahimovic vorrebbe ingaggiare l’allenatore croato per il suo forte carattere, mentre Furlani vorrebbe puntare sull’ex Chelsea, il quale ha già allenato Loftus-Cheek e Morata. Più indietro ci sono Allegri e Terzic, che però non sono da sottovalutare.