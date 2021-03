Fonseca: «Identità? Anche la Lazio gioca sempre allo stesso modo»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato delle identità di gioco delle squadre di Serie A. Le sue parole

«In certi casi è un limite diventare riconoscibili? Non sono d’accordo. Tutte le squadre hanno identità. Guardiamo le squadre più forti: ci sono 7 squadre che vogliono arrivare nei primi 4 posti. Tutti hanno identità? Tutti cambiano le intenzioni di giocare? Non mi sembra. Milan, Lazio, Napoli, Atalanta, Juventus giocano sempre nello stesso modo. Quello che cambia è la strategia in ogni partita».