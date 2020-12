Fonseca contro il calendario: «Siamo gli unici a giocare giovedì»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, si lamenta del calendario alla vigilia della sfida col Torino: le sue parole

Domani la Roma scenderà in campo contro il Torino. Alla vigilia della sfida, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico giallorosso ha protestato contro il calendario: la sua è l’unica squadra che giocherà il turno infrasettimanale di giovedì.

«Cambieremo 2 o 3 giocatori. Non possiamo dimenticare che abbiamo una partita dopo ma non capisco perché con meno recupero rispetto agli altri. Cambieremo 2 o 3 giocatori come ho detto».