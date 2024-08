Folorunsho Lazio, DUBBI sull’acquisto: quei due aspetti sono da valutare. La situazione

Folorunsho Lazio, dubbi sul ritorno in biancoceleste del centrocampista: tanta la concorrenza attualmente in rosa

Come spiegato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio è sempre in cerca di un centrocampista. In lista rimane Michael Folorunsho, che piace visto il suo status di giocatore del vivaio per l’iscrizione alle liste.

Il grosso dubbio è però rappresentato dalla richiesta del Napoli, che vorrebbe ricavare almeno 12 milioni di euro dalla sua cessione, oltre che dalla tanta concorrenza in rosa: Baroni punta forte su Castrovilli, così come su quel Dele-Bashiru che ha caratteristiche simili.