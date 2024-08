Folorunsho Lazio, il Bologna si INSERISCE: ma i biancocelesti VOGLIONO chiudere. Ecco QUANDO. Le ultime sulla trattativa

Come riportato dal giornalista di Dazn Orazio Accomando, il calciomercato Lazio vuole chiudere la trattativa per Michael Folorunsho entro due giorni. Nelle ultime ore, però, si è inserito il Bologna, che sta seguendo il giocatore ex Verona.

La volontà del centrocampista del Napoli è sempre stata chiara: vuole tornare alla Lazio, dove è cresciuto. Nelle prossime ore sono previsti ulteriori aggiornamenti sullo stato della trattativa.