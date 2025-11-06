 Foggia, l'ex Lazio Delio Rossi lascia la panchina: c'è la risoluzione consensuale, ecco il comunicato del club
Foggia, Delio Rossi non è più l’allenatore: accordo per la risoluzione consensuale, ufficiale il comunicato della società

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è giunta anche l’ufficialità: l’ex Lazio Delio Rossi ha concluso la sua esperienza sulla panchina del Foggia. Ecco la nota del club:

COMUNICATO “La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. comunica che, in data odierna, dopo aver ascoltato l’intera Squadra e informato l’Amministrazione giudiziaria, all’esito di un confronto con l’allenatore Delio Rossi, si è giunti alla decisione di condividere la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il tecnico e il suo staff.

A Mister Rossi va il nostro sentito ringraziamento per aver scelto, all’inizio della stagione, di tornare a vestire i colori rossoneri con professionalità, impegno e dedizione sostenendo fin qui un progetto non solo sportivo ma anche di rilevanza sociale. La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. augura a Delio Rossi le migliori fortune, sportive e personali”, questa la nota ufficiale del club”.

