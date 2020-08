Udinese, Fofana al Lens, domani le visite. Decisiva la volontà del giocatore

La Lazio lo aveva inserito nella lista dei desideri, ma il centrocampista dell’Udinese ha voluto a tutti i costi la destinazione francese.

Il centrocampista dell’Udinese Seko Fofana è pronto ad approdare al Lens. Il club francese ha prontamente accontentato i friulani, sborsando oltre 15 milioni e chiudendo l’affare in men che non si dica. Decisiva anche la volontà del calciatore, che aveva dichiarato all’Equipe: «Ho ricevuto tante richieste, ma la mia scelta è stata immediata. Mi sono chiesto quali fossero i miei desideri e voglio tornare in Francia. Ho visto le partite del Lens, voglio portare alla squadra la mia esperienza». Niente Lazio, dunque, per Fofana.