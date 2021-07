Foden: «Contro l’Italia come se fosse la prima di Euro 2020»

Phil Foden, centrocampista dell’Inghilterra, ha parlato alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Italia

Phil Foden, centrocampista dell’Inghilterra, ha parlato alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Italia. Le sue dichiarazioni.

«Sarà un’emozione giocare con tutti i nostri tifosi, ma dobbiamo rimanere concentrati: dovremo trattare questa partita come se fosse la sfida inaugurale. Non abbiamo bisogno di cambiare nulla, abbiamo giocato bene in ogni gara».