Focolari tuona: «La Lazio questa sera è stata prigioniera di Tudor e dei suoi errori»

Focolari, il giornalista al termine del derby si esprime con parole forti riguardo la prestazione della squadra di Tudor

Intervenuto a Radio Radio al termine del derby Roma-Lazio, Focolari analizza la prestazione delle due squadre soffermandosi sui biancocelesti

PAROLE – La vittoria della Roma è giusta, con la complicità del portiere della Lazio sì, ma è giusta. Il derby però non mi è piaciuto, perché dalla Roma mi aspettavo di più, mentre la Lazio ha fatto esattamente quello che mi aspettavo, è stata prigioniera di tanti errori fatti da Tudor. Uno che cambia tre giocatori alla fine del primo tempo sta chiedendo scusa per aver sbagliato formazione iniziale. Gli altri cambi sono stati tardivi, quando entra Luis Alberto fa uscire Vecino che stava giocando una signora partita, il migliore in campo della Lazio. Queste sono cose inspiegabili che possiamo attribuire alla poca esperienza dell’allenatore sulla panchina biancoceleste. Tre cambi non si fanno e la posizione di Felipe Anderson è completamente sbagliata, relegato a fare tutta fascia con Pedro centrocampista, questi sono errori gravi