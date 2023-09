Focolari: «Sono sicuro che Sarri troverà la formazione ideale» Le parole del giornalista

Intervistato dai microfoni di Radio Radio, il giornalista Furio Focolari, ha commentato l’inizio di campionato della Lazio.

LE PAROLE- Sono convinto che, conoscendo Sarri, troverà una formazione ideale e sfrutterà soprattutto quella. La Lazio con il Napoli ha fatto veramente una grande partita. Resta però che tre punti in tre gare sono troppo pochi, la classifica è brutta, siamo nella parte destra della classifica. Kamada ha giocato una partita discreta, in cui si è visto che è un giocatore che si adatta in tutti i modi. Guendouzi è invece stato subito padrone del suo ruolo, farà grandi cose statene certi. Sarri a Napoli ha schierato una formazione molto offensiva, poi ha messo dentro il nuovo arrivato Guendouzi senza aspettare. Una cosa che non mi aspettavo dall’integralista Lazio. Il mercato ha portato varietà di scelta, per me la rosa dei biancocelesti quest’anno è tanta roba