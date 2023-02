Floriani Mussolini: «Sono un ragazzo normale che sogna...»

Floriani Mussolini, il giovane biancoceleste si racconta ai microfoni di Lazio Style 1900 Magazine, ecco le sue parole

Uno dei protagonisti della Lazio di Sanderra è senza dubbio Mussolini, il quale spera un giorno di giocare chissà accanto a Immobile nella Lazio dei grandi. Il giovane biancoceleste in un intervista a Lazio Style racconta proprio di questo sogno e non solo

PAROLE – «Un ragazzo semplice, come tanti. Che ama lo sport, il calcio e che sogna un giorno di poter giocare in Serie A. Famiglia? Mia mamma è la mia prima tifosa. Da due anni a questa parte raramente si perde una partita. Così come mio padre, la loro presenza è motivo di grande orgoglio per me. Mi hanno sempre insegnato a restare con i piedi per terra, a non pretendere ma guadagnarsi ogni cosa con merito e sacrificio».