Floriani Mussolini: «Pedro mi ha stupito, Sarri ci parla tanto. Il mio obiettivo...»

Romano Floriani Mussolini ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo l’allenamento mattutino ad Auronzo di Cadore

Romano Floriani Mussolini – uno dei giovani ex Primavera chiamati da Sarri per il ritiro ad Auronzo di Cadore – ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo l’allenamento mattutino. Le sue dichiarazioni.

RITIRO – «Molto emozionato e contento di essere qui. Il carico di lavoro è completamente diverso rispetto alla Primavera, stiamo imparando molto noi nuovi della Primavera».

SARRI – «Mister ci parla tanto a noi, mi sta dando una mano sulla fase difensiva e ci parla tanto a noi nuovi».

RISCATTO – «Ho tanta voglia di riscatto, purtroppo la scorsa stagione non è andata bene come volevamo ma quest’anno ce la metteremo tutta per fare una grande stagione».

CHI PIU HA STUPITO – «Mi ha stupito tanto, ha un altro passo rispetto a noi giovani ovviamente e agli altri. Chiedo tanti consigli a Manuel Lazzari che ha il mio stesso ruolo e mi aiuta».

QUANTO STAI IMPARANDO – «Il lavoro rispetto all’anno scorso è un’altra cosa, sto imparando molte più cose rispetto a prima sulla fase difensiva. Lazzari? Il mister vuole che noi terzini siamo bravi a difendere poi ovviamente è importante anche la spinta».

CON LA PRIMA SQUADRA – «Ho avuto la fortuna di stare con loro l’anno scorso quindi molti li conosco, non ho problemi. Rispetto l’anno scorso quando mi allenavo in settimana i carichi sono molto più intensi come normale che sia».

TIFOSI – «Fa molto piacere che ci siano così tanti tifosi, non mi aspettavo tutta questa gente».

OBIETTIVO – «Il mio obiettivo è maturare e migliorare come giocatore, spero di fare qualcosa in Prima Squadra oppure fare esperienza altrove. Prima farò il ritiro e poi valuteremo tutto».