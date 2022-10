Floccari: «La Lazio è molto più avanti quest'anno in campionato. In Europa...»

Sergio Floccari ha parlato della Lazio di Sarri ai microfoni di DAZN: le dichiarazioni dell’ex attaccante biancoceleste

Sergio Floccari, ex attaccante della Lazio, ha parlato così della squadra di Sarri durante “Kickoff” in onda su DAZN.

LAZIO IN CAMPIONATO – «Penso che faccia parte di un percorso di cresciuta e di continuità che la Lazio fatica ad avere, ma c’è da dire che faticava molto di più lo scorso anno. La squadra di Sarri è molto più avanti in campionato quest’anno. La scorsa stagione il passo falso era in campionato e non in Europa. La Lazio è in grandissima crescita e lo dicono i numeri».

LAZIO IN EUROPA – «Si sa che le partite in Europa fanno venire fuori fantasmi e Lì la Lazio ci ricade. Sbaglia un po’ dal punto vista mentale, nel non aver un approccio forte e intenso. In Europa subisce tanto l’aggressività e il ritmo e la vediamo sbagliare un po’ troppo tecnicamente».