Fiorentina, un big in diffida: rischia di saltare la Lazio

Nella Fiorentina, che sfiderà in casa il Bologna, c’è un big in diffida: rischia di saltare la Lazio

La Lazio si appresta ad affrontare il Genoa a Marassi, mentre nel primo turno del nuovo anno la Fiorentina ospiterà al Franchi il Bologna. L’ex Inter Biraghi è stato ammonito contro la Juventus nell’ultima giornata di A, dunque non ci sarà contro i felsinei e sarà in campo contro la Lazio nel giorno dell’Epifania. Il numero 10 dei viola Gaetano Castrovilli dovrà fare grande attenzione a non prendere il cartellino giallo: essendo in diffida, sarebbe costretto a saltare la prossima partita contro i capitolini in programma allo stadio Olimpico. Chi contro la Lazio non ci sarà di certo è Patrick Cutrone, che è alle prese con i postumi di una lombalgia e ad ogni modo è stato messo esplicitamente sul mercato dal ds Pradè, che nei giorni scorsi ha evidenziato come il calciatore abbia chiesto spazio e dovrebbe essere accontentato nella finestra invernale di calciomercato.