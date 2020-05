Serie A, tre giocatori della Fiorentina positivi al Coronavirus

La Fiorentina ha comunicato che dai test medici è emersa la positività al Coronavirus di tre giocatori e tre membri dello staff

Quando tutto sembrava portare alla ripresa della Serie A, arriva un fulmine a ciel sereno a frenare il tutto.

Dai test medici della Fiorentina sono emerse spiacevoli novità, comunicate direttamente dalla società: «A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo». I nomi dei calciatori non sono stati resi noti.