Fiorentina Roma, il tagliente e pungente post di Caicedo sui giallorossi a fine gara sui social – FOTO

Fiorentina Roma, l’ex biancoceleste punge al termine della partita del Franchi la squadra di Juric con un post social

La domenica di serie A si chiude non solo con lo spettacolare 4-4 tra Inter e Juventus, ma anche con la roboante e netta vittoria della Fiorentina con la Roma di Juric, e questa sconfitta aumenta ancor di più il fuoco in un ambiente già acceso come quello giallorosso. Ad infierire sui tifosi della Roma ci pensa l’ex Lazio Caicedo il quale sui social sfotte il club con un post