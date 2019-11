Fiorentina, Montella ci ripensa: «Contro la Lazio siamo stati danneggiati»

Montella è tornato a parlare di Fiorentina-Lazio e della decisione di Guida sul contatto Sottil-Lukaku che ha portato il vantaggio biancoceleste

La tecnologia in campo, ma soprattutto l’uso che se ne fa, continua a far discutere nei salotti del calcio e non solo. Ad una settimana di Fiorentina–Lazio (e dal contatto Sottil-Lukaku, da cui poi è nato il raddoppio biancoceleste), Montella non ha ancora digerito (e capito) la decisione di Guida. Durante la conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Parma, ha infatti dichiarato: «Quando gli errori sono clamorosi o ti vengono contro te li ricordi bene. Il Var è importante, molti episodi sono stati risolti, come con la gol line technology. In Fiorentina – Lazio siamo stati danneggiati».