Fiorentina Lazio, Vecino a segno per la 10ª stagione di fila in A: il dato

Matias Vecino ha trovato il primo gol con la maglia della Lazio in campionato: il dato sorprendente sull’uruguaiano

Primo gol con la maglia della Lazio in campionato per Matias Vecino. L’uruguaiano ha segnato il più classico dei gol dell’ex contro la Fiorentina, sfruttando un calcio d’angolo magistralmente battuto da Zaccagni.

Come sottolinea Opta, l’ex Inter è uno dei 4 giocatori ad avere segnato in ciascuna delle ultime 10 stagioni in Serie A, insieme a Domenico Berardi, Giacomo Bonaventura e Leonardo Bonucci.