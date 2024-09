Fiorentina Lazio, MAL di trasferta per i biancocelesti: il DATO sulle partite lontano dall’Olimpico in campionato

Seconda trasferta di campionato per la Lazio di Baroni e stesso risultato della precedente. I biancocelesti perdono 2-1 a Firenze contro la Fiorentina, proprio come era successo nella seconda giornata ad Udine.

Zero punti, dunque, per Baroni nelle prime due partite lontano dall’Olimpico. Presto per creare allarmismi, ma la Lazio ha bisogno di invertire immediatamente questo trend negativo ed ha l’opportunità per farlo già questo mercoledì in Europa League contro la Dinamo Kiev.