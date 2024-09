Fiorentina Lazio, Palladino RAGIONA su una coppia INEDITA: questa l’ultima IDEA

La Fiorentina prepara la sfida con la Lazio e Palladino ragiona sulle opzioni in attacco: Gudmundsson deve debuttare e Beltran va rilanciato

Si avvicina Fiorentina-Lazio e i due allenatori ragionano sui dubbi di formazione. La squadra di Palladino ha tante pedine da ruotare in fase offensiva e tra queste hanno trovato poco spazio Beltran e Gudmundsson. I due per motivi diversi non sono ancora entrati nelle rotazioni.

L’islandese è stato infortunato e impegnato in patria per il processo a suo carico. L’argentino, invece, non ha ancora conquistato la fiducia dell’allenatore. Nello scontro diretto contro i biancocelesti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, potranno agire loro due alle spalle di Kean.