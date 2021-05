Fiorentina Lazio 1-0 LIVE: termina il primo tempo INTERVALLO

Allo stadio Franchi, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Fiorentina e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Franchi”, Fiorentina e Lazio si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Fiorentina Lazio 1-0 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Tutto pronto: Maresca dà il via!

3′ Primo squillo viola – Palla al centro di Ribery a cercare Bonaventura, il giocatore ci prova di testa ma non trova la conclusione di poco

5′ Radu a terra – Il difensore rimane giù per un colpo ricevuto alla testa da Venuti: giallo al giocatore viola e punizione interessante per la Lazio

7′ Grande intervento di Marusic – Contropiede velenoso della Fiorentina guidato da Vlahovic, salva tutto il montenegrino con una chiusura perfetta

11′ Occasione Lazio – Gioco di sponda di Radu per Correa davanti a Dragowski, il Tucu appoggia morbido e il portiere sventa l’attacco

22′ Occasione Fiorentina – Errore di Radu che concede campo libero all’incursione viola, sbaglia anche Vlahovic che cerca Bonaventura con un taglio orizzontale intercettato da Acerbi

24′ Ci prova Radu – Calcio d’angolo di Luis Alberto, il difensore prova la girata di testa ma non inquadra la porta

25′ Immobile in fuorigioco – Radu lancia Immobile in verticale che calcia in porta, ma trova il palo. Poi l’arbitro ravvisa anche il fuorigioco

29′ Ancora Ciro – Scambio Correa-Immobile che prova l’imbucata, salva tutto Milenkovic

32′ GOL FIORENTINA – La sblocca Vlahovic, concludendo l’azione orchestrata da Castrovilli e Biraghi

36′ Super parata di Dragowski – Tocco morbido di Luis Alberto su calcio piazzato a pescare Milinkovic, il serbo prova l’incornata ma il portiere viola si oppone

39′ Destro di Pulgar – Tiro dalla distanza, palla che finisce fuori ma c’è la deviazione di Acerbi ed è calcio d’angolo

41′ Dragowski dice un’altra volta di no a Immobile – Bel movimento di Ciro a cercare la rete, si oppone l’estremo difensore

45′ Fine primo tempo – Duplice fischio di Maresca, ma i sanitari entrano in campo per verificare le condizioni di Milinkovic, rimasto a terra per un contatto aereo

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Leiva

Fiorentina Lazio 1-0: risultato e tabellino

RETI: 32′ Vlahovic;

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini. A disp. Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Malcuit, Barreca, Maxi Oliveira, Amrabat, Eysseric, Callejon, Kokorin, Kouame, Montiel.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. A disp. Alia, Strakosha, Luiz Felipe, Musacchio, Patric, Parolo, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Muriqi.

AMMONITI: Venuti; Acerbi; Vlahovic;