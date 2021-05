Fiorentina Lazio, le probabili formazioni: Marusic dietro, Luiz Felipe scalpita

A poche ore dalla sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio, ecco le probabili formazioni scelte dai due allenatori

Ci siamo, mancano ormai poche ore all’inizio di un’altra importantissima sfida di campionato per la Lazio. Alle 20.45, infatti, i biancocelesti affronteranno al Franchi la Fiorentina, nella gara valevole per la 35esima giornata della Serie A 2020-21.

I due allenatori stanno già valutando le migliori scelte per i 22 che scenderanno in campo. Simone Inzaghi sembra intenzionato a schierare gli stessi uomini a cui si è affidato nelle ultime partite: Marusic giocherà ancora in difesa, con Luiz Felipe che tornerà in panchina e scalpita per un rientro sul rettangolo verde. Ecco, dunque, le probabili formazioni del match.

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All.: Iachini.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Radu, Acerbi, Marusic; Lulic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Lazzari; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.