Fiorentina Lazio – I tifosi biancocelesti dedicano uno striscione a Paparelli – FOTO

Uno striscione dedicato a Paparelli è stato esposto durante Fiorentina-Lazio per tenere viva la memoria di Vincenzo

Anche a Firenze il pensiero è per Paparelli. Quarant’anni senza Vincenzo, domani. Gabriele, il figlio, lo ha sempre dichiarato: a lui e alla sua famiglia non è mai mancato l’affetto dei tifosi della Lazio, dei ragazzi della Nord. Poche parole, ma significative: «Vincenzo vive», recita così lo striscione esposto dai mille presenti al Franchi per la gara contro la Fiorentina.

Nero su bianco per non dimenticare, per cancellare tutte le infamie subite, per tenere viva la memoria di quel padre di famiglia strappato troppo presto dai suoi affetti più chiari, colpevole solo di seguire la sua passione più grande: la Lazio.