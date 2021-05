Fiorentina Lazio, Iachini vuole vincere in casa dopo 85 giorni

La Fiorentina non vince in casa dal match contro lo Spezia, e punta a farlo contro la Lazio alla ricerca disperata di punti Champions

Quanto tempo è passato dall’ultima vittoria della Fiorentina al Franchi? Ben 85 giorni, era il match contro lo Spezia e Prandelli vinceva 3-0. Da allora 5 partite, di cui 3 perse e due pareggiate per la squadra di Iachini, che punta alla prima vittoria interna della sua nuova gestione.

Tuttosport analizza il match tra i viola e i biancocelesti, che hanno obiettivi decisamente differenti. La Fiorentina è ancora invischiata nella lotta salvezza, nonostante i 19 gol di Vlahovic autentica rivelazione della stagione. Il tecnico potrà contare sul recuperato Ribery e su Bonaventura, che con 3 gol e 3 assist è il miglior acquisto in un campionato travagliato. La Lazio però è la bestia nera di Iachini, che in 11 precedenti ha perso ben 10 volte, vincendo solo una volta ai tempi in cui allenava il Siena.