Fiorentina-Lazio, retroscena su Guendouzi: il francese nervosissimo con un compagno durante la gara contro i viola

Brutta sconfitta per la Lazio, che a Firenze si vede rimontare il gol del vantaggio di Luis Alberto e perde 3 punti fondamentali per la rincorsa al quarto posto.

Tensione anche i campo tra gli stessi giocatori, come dimostra un retroscena riportato da Dazn durante la sfida del Franchi. Protagonista Matteo Guendouzi, che con molto nervosismo addosso, ha ripreso più volte Isaksen, reo secondo il francese di non star facendo bene in campo. Si sarebbe messo in mezzo anche Sarri, invitando l’ex Marsiglia a darsi una calmata.