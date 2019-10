Fiorentina-Lazio, Commisso: «Domani sarò in tribuna. Speriamo che…»

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto ai microfoni di violachannel.tv a margine dell’allenamento

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sarà presente al Franchi in occasione della gara di domani contro la Lazio, in programma alle 20.45. Lui stesso l’ha confermato nell’intervista, rilasciata a violachannel.tv, a margine dell’allenamento odierno: «Sarò in tribuna e speriamo che la squadra faccia bene, anche perché io voglio tornare a Firenze. Sono un po’ scaramantico. Prima di loro però andrò a vedere le ragazze a Cesena. Sarà una domenica impegnativa».