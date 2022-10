Fiorentina Lazio, Cataldi non al meglio: spazio a Marcos Antonio dal 1′

Toccherà a Marcos Antonio ricoprire il ruolo da regista in Fiorentina-Lazio: Danilo Cataldi non è al meglio della condizione

Piccola sorpresa nella formazione della Lazio a pochi minuti dall’uscita delle ufficiali. Danilo Cataldi ha accusato qualche linea di febbre e non è al meglio della condizione, per questo motivo si accomoderà in panchina lasciando la maglia da titolare a Marcos Antonio.

Il brasiliano agirà da regista con a fianco Milinkovic-Savic e Vecino. Si aspetta solo la conferma ufficiale.